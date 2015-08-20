Назарбаєв зобов'язав компенсувати втрати казахстанців від обвалу тенге

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв дав доручення Національному банку країни зберегти депозити казахстанців в тенге, передає Казінформ.

«Для зниження втрат населення від зміни обмінного курсу доручаю Національному банку РК запровадити механізм компенсації строкових депозитів фізичних осіб, які були відкриті в тенге за станом на 18 серпня 2015 року. Цей курс фіксуємо. Суми залишку на лічильнику до 1 млн тенге», - сказав Назарбаєв.

Читайте такожУ Казахстані після скасування валютного коридору впав курс тенгеВін зазначив, що громадянам буде компенсовано курсову різницю за старим курсом за умови, якщо вони переоформлять депозити на спеціальні рахунки і збережуть їх у банку протягом одного року.

«Нічого не станеться. Ця міра допоможе підтримати 1 млн 700 тис. осіб, або 86% всіх депозитів. Я думаю, там більшість наших пенсіонерів. На це державі доведеться витратитися, Нацбанку доведеться вишукати такі можливості і підтримати наших громадян», - підкреслив Назарбаєв.