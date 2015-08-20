Кабмін схвалив залучення $500 мільйонів у Світового банку

Про це йдеться в розпорядженні від 12 серпня №830-р, опублікованому на урядовому порталі, яким Кабмін схвалив проект листа уряду України і Національного банку до Світового банку стосовно політики розвитку у фінансовому секторі.

Цим же розпорядженням Кабмін призначив Міністерство фінансів відповідальним за підготовку проекту в цілому, а також визначив окремі складові системного проекту.

Зокрема, Фонд гарантування вкладів фізосіб (за згодою) і Міністерство фінансів працюватимуть над зміцненням операційної, фінансової та регуляторної спроможності фонду з врегулювання неплатоспроможних банків.

Національний банк (за згодою) опікуватиметься підвищенням рівня платоспроможності банківської системи шляхом виконання планів з рекапіталізації, реструктуризації банків та забезпечення своєчасного здійснення заходів впливу.

Також Національний банк (за згодою) і Міністерство фінансів працюватимуть над зміцненням правової та інституційної основи для підвищення стійкості та ефективності банківської системи.

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк, який надав банківському сектору України кредит у розмірі 500 млн дол. у 2014 році, розглядав можливість збільшення цієї кредитної лінії ще на 500 млн дол. - до 1 млрд доларів. Рішення очікувалося на початку 2015 року. Кошти будуть використані на стабілізацію банківської системи України та посилення банківського нагляду.