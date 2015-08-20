Збитки працюючих банків становили 33,1 мільярда гривень

Банківська система України, без урахування неплатоспроможних банків, за підсумками січня-липня 2015 року отримала 33,135 мільярда гривень збитків, повідомляється на сайті Національного банку України.

Повні дані щодо банківської системи, з урахуванням неплатоспроможних банків, та порівняльні дані на початок року щодо працюючих банків не наводяться.

Враховуючи раніше оприлюднені показники збитків працюючих банків за перше півріччя, за липень банківська система, без урахування неплатоспроможних банків, наростила збиток на 2,557 мільярда гривень, або на 8,4%.

"Такий фінансовий результат банківської системи сформувався насамперед за рахунок значних обсягів відрахувань до резервів на можливі втрати від активних операцій, зокрема за кредитами позичальників, платоспроможність яких погіршилася. За підсумками семи місяців 2015 року відрахування до резервів діючих банків становили 69,1 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

За оцінками НБУ, доходи працюючих банків за січень-липень становили 126,089 мільярда гривень, витрати - 159,224 мільярда гривень.

Читайте такожАктиви неплатоспроможних банків оцінили в 46 мільярдів гривенЯк повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-червня 2015 року отримала 81,974 мільярда гривень збитків, у тому числі 30,578 мільярда гривень збитків довелося на працюючі банки, без урахування неплатоспроможних.

У 2014 році банківська система України отримала 52,966 мільярда гривень збитків.