У Казахстані обвал тенге на 26% протягом дня назвали переходом до плаваючого курсу
Економіка Казахстану була змушена девальвувати національну валюту слідом за падінням вартості нафти таі обвалом російського рубля.
Казахстан, слідом за Росією та падаючими цінами на нафту, відпустив тенге у вільне плавання та перейшов до інфляційного таргетування. Ринок відреагував зниженням курсу тенге більш ніж на 26 відсотків до 255,26 за долар, а акції казахстанських компаній підскочили на Лондонській біржі, повідомляє Reuters.
"За підсумками першої, після оголошення нової монетарної політики, торгової сесії на Казахстанській фондовій біржі тенге впав до 255,26 за долар з 188,38 за долар на попередніх торгах", - йдеться в повідомленні.
"Це не девальвація, це перехід до вільного плавання, коли ринок сам визначає рівноважний курс на основі попиту та пропозиції", - сказав журналістам глава Нацбанку Казахстану Кайрат Келімбєтов на прес-конференції.
Казахстан вперше девальвував тенге 1999 року після падіння російського рубля, коли ціни на нафту досягли 10 доларів за барель і Росія допустила дефолт за борговими зобов'язаннями. Тенге був девальвований 2009 року, коли рубль та ціни на нафту знову впали під час глобальної кризи.
Третю девальвацію, яку влада назвала 19-процентним коригуванням курсу, регулятор провів в лютому 2014 року.
Читайте такожНазарбаєв закликав готуватися до нафти по $30 за барельНаголошується, що раніше президент Нурсултан Назарбаєв та голова Нацбанку Казахстану запевняли, що повторення девальвації не буде.