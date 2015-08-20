У Казахстані обвал тенге на 26% протягом дня назвали переходом до плаваючого курсу

Казахстан, слідом за Росією та падаючими цінами на нафту, відпустив тенге у вільне плавання та перейшов до інфляційного таргетування. Ринок відреагував зниженням курсу тенге більш ніж на 26 відсотків до 255,26 за долар, а акції казахстанських компаній підскочили на Лондонській біржі, повідомляє Reuters.

"За підсумками першої, після оголошення нової монетарної політики, торгової сесії на Казахстанській фондовій біржі тенге впав до 255,26 за долар з 188,38 за долар на попередніх торгах", - йдеться в повідомленні.

"Це не девальвація, це перехід до вільного плавання, коли ринок сам визначає рівноважний курс на основі попиту та пропозиції", - сказав журналістам глава Нацбанку Казахстану Кайрат Келімбєтов на прес-конференції.

Казахстан вперше девальвував тенге 1999 року після падіння російського рубля, коли ціни на нафту досягли 10 доларів за барель і Росія допустила дефолт за борговими зобов'язаннями. Тенге був девальвований 2009 року, коли рубль та ціни на нафту знову впали під час глобальної кризи.

Третю девальвацію, яку влада назвала 19-процентним коригуванням курсу, регулятор провів в лютому 2014 року.

Читайте такожНазарбаєв закликав готуватися до нафти по $30 за барельНаголошується, що раніше президент Нурсултан Назарбаєв та голова Нацбанку Казахстану запевняли, що повторення девальвації не буде.