Гривня "відвоювала" у долара 13 копійок - на міжбанку 22,07 за долар

У четвер, 20 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,90/22,07 гривні/долар, повідомив УНІАН ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,4640/24,6490 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3260/0,3290 гривні/рубль.

Читайте такожОфіційний курс гривні продовжує знижуватисяЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,0308 гривні/долар, до цього часу було укладено 565 угод на суму 415,54 мільйона доларів.