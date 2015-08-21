Російський рубль продовжує котитися вниз – 68 за долар

За кілька хвилин до закриття торгів на Московській біржі, о 23:44 мск, долар досяг максимального за день значення — 68,01 руб. Курс євро перед закриттям становив 76,49 руб. В останній раз курс долара був вище 68 руб. 2 лютого, коли американська валюта коштувала 68,42 рубля

Падіння курсу рубля до американської валюти супроводжується зниженням цін на нафту. 20 серпня вартість нафти марки Brent знизилася до мінімуму з січня — жовтневий ф'ючерс коштував $46,32, пише РБК.

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Торги на Московській біржі 20 серпня почалися з того, що курс долара перевищив позначку у 67,2 руб. До середини дня офіційний курс євро до рубля вперше за півроку перевищив рівень 74 руб.