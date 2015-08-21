Російський рубль продовжує котитися вниз – 68 за долар
Біржовий курс долара перед закриттям торгів на Московській біржі 20 серпня вперше за півроку перевищив 68 руб. Падіння курсу рубля до американської валюти відбувається на тлі здешевлення нафти марки Brent
За кілька хвилин до закриття торгів на Московській біржі, о 23:44 мск, долар досяг максимального за день значення — 68,01 руб. Курс євро перед закриттям становив 76,49 руб. В останній раз курс долара був вище 68 руб. 2 лютого, коли американська валюта коштувала 68,42 рубля
Падіння курсу рубля до американської валюти супроводжується зниженням цін на нафту. 20 серпня вартість нафти марки Brent знизилася до мінімуму з січня — жовтневий ф'ючерс коштував $46,32, пише РБК.
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Торги на Московській біржі 20 серпня почалися з того, що курс долара перевищив позначку у 67,2 руб. До середини дня офіційний курс євро до рубля вперше за півроку перевищив рівень 74 руб.