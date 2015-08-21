У Гонтаревої розширили можливості для переказу валюти за кордон

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову регулятора №544, яка набуває чинності сьогодні, 21 серпня.

«Тепер юридичні особи отримають додаткову можливість переказувати іноземну валюту на підставі індивідуальних ліцензій в інших випадках. Сума переказу не повинна перевищувати 50 тис. доларів США (в еквіваленті) упродовж одного календарного місяця за однією ліцензією», - йдеться в повідомленні.

Регулятор пояснює, що раніше юрособи могли перераховувати валюту за кордон за індивідуальними ліцензіями в трьох випадках: для розміщення особами валютних цінностей на рахунках за межами України, у разі перерахування резидентом-гарантом (поручителем) у межах, забезпечених гарантією (порукою) зобов'язань за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією або з участю експортно-кредитного агентства, а також для сплати вступних або членських внесків в іноземній валюті.

«Пом'якшення обмеження вирішить проблеми в операційній діяльності підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. З іншого боку, цей крок не матиме негативного впливу на валютний ринок, враховуючи незначні обсяги таких операцій», - прокоментував рішення НБУ директор департаменту відкритих ринків Сергій Пономаренко.

Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми гривня менш як за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. протягом останніх п'яти місяців.

Згідно з Меморандумом про економічну і фінансову політику від 21 липня 2015 року між Україною та Міжнародним валютним фондом, повне скасування обмежень на валютному ринку можливе після успішного завершення часткової реструктуризації державного боргу, докапіталізації банків за результатами стрес-тестування 2014 року і повного переходу НАК «Нафтогаз України» до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не із золотовалютних резервів.