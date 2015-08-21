У Киргизстані курс нацвалюти впав до мінімуму за всю історію республіки

У Киргизстані курс національної валюти — сома по відношенню до долара знизився до мінімуму за всю історію республіки. За даними Нацбанку країни, офіційний курс долара на 21 серпня становить 62,145 сома.

Між тим, обмінні пункти Бішкека купують долар за 64,4 сома, а продають по 65,4 сома.

Як відомо, Казахстан з четверга перейшов до вільно плаваючого обмінного курсу, як результат - тенге впав на 26%, досягнувши 256 тенге/долар. Це викликало закриття в Казахстані пунктів обміну валюти і припинення продажу долара. Девальвація тенге автоматично позначилася на девальвації сома.

K-News подає опитування експертів з цього приводу.

Читайте такожКазахстан наступає Росії на п'яти: роль пострадянського лідера може перейти АстаніЖумакадир Акенеєв, економіст вважає, що "Нацбанк країни - сторонній спостерігач, якщо б він регулював ситуацію, то почав би витрачати золотовалютні резерви, але він нічого не робив, і не буде робити. У нас в цьому плані валютна система більш гнучка, ніж у Казахстані та Росії".

За його словами, на торгівлю ситуація не відіб'ється, можливо навіть її обсяг збільшиться, тому що тенге впав набагато більше, ніж сом. "Наші підприємці можуть почати купувати дешеві товари у Казахстані і продавати їх. В основному постраждає населення Киргизстану та Казахстану, оскільки падіння курсів викличе зростання цін на товари. Думаю, інфляція в Киргизстані може зрости до 5%", - зазначив експерт.

Аділбек уулу Шумкарбек, економіст вважає, що через падіння курсу тенге молочна продукція Киргизстану стане дорогою, відповідно, попит на неї впаде. "На даний момент ситуація зі збутом нашого молока і так залишає бажати кращого через те, що ми не можемо конкурувати по ціні з продукцією з України та Білорусі", - сказав експерт.

Азамат Акелеєв, економіст зазначив, що тиск на сом буде посилюватися, оскільки економіки країн сильно взаємопов'язані. "Прив'язка сома до тенге йде 1 до 3, відповідно, сом буде прагнути до цієї прив'язки, і буде падати, якщо Нацбанк не буде його підтримувати. Якщо ж Нацбанк буде підтримувати курс сома з допомогою інтервенцій, то буде страждати наша економіка. Адже Киргизстан увійшов до ЄАЕС, значить потрібно розвивати експорт. Постійна підтримка курсу сома може навіть призвести до ситуації, яка спостерігалася в Казахстані, коли казахстанцям стало вигідно купувати товари в Росії".