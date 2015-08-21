Російські компанії масово скуповують долари для погашення мільярдних боргів

Незважаючи на те, що 20 серпня курс долара на Московській біржі оновив піврічний максимум, піднявшись вище рівня 67 руб./$, одночасно курс євро подолав рівень 75 руб./€, попит на валюту забезпечують російські компанії, яких чекають великі виплати за зарубіжними позиками, пише "Комерсант".

Проти рубля грає низька пропозиція валюти з боку експортерів, які не поспішають її продавати, а також черговий виток падіння цін на нафту. 20 серпня вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку досягла позначки $44,34 за барель - рекордно низьке значення з березня 2009 року. Ціна на російську нафту Urals опустилася більш ніж на 2%, до $43,64 за барель — мінімуму з початку року.

Читайте такожРосія через залежність від нафти близька до розвалу своєї економічної моделі - ЗМІПри цьому основними покупцями валюти в РФ виступають російські інвестори, яких у вересні чекають великі зовнішні виплати. За даними Центрального банку, після серпневого затишшя, коли російським компаніям і банкам належало погасити борг на $4,6 млрд, у вересні виплати за зовнішніми боргами складуть майже $16 млрд. До того ж на ринку активні спекулятивно налаштовані учасники — в їх числі російські банки та інвестиційні компанії.

Подальший рух російської валюти буде визначатися, в першу чергу, зовнішніми факторами. "Відсутність перспектив відновлення цін на нафту не залишає шансів рублю відіграти втрати. Тому рубль має всі шанси впасти до 66-68 руб. за долар",— відзначає головний аналітик Нордеа-банку Денис Давидов. Ситуація на ринку може погіршитися, якщо до скуповування валюти приєднаються фізичні особи.