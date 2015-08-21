Фонд гарантування озвучив умови відшкодування вкладів кримчанам

Про це повідомляється на сайті фонду з посиланням на наказ №261 від 18 серпня.

За інформацією фонду, для отримання виплат вкладникам необхідно буде надати оригінал паспорта громадянина України, документ про присвоєння ідентифікаційного номера та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта.

Фонд пояснює, що почне виплати після складання тимчасовими адміністраторами та ліквідаторами банків списків вкладників з урахуванням громадян, які проживають на тимчасово окупованій території.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2014-2015 роках визнав неплатоспроможними і передав в управління Фонду гарантування вкладів більш як 50 банків. Зокрема ряд найбільших банків мали структурні підрозділи й обслуговували клієнтів в АР Крим і Севастополі.

У березні минулого року в результаті невизнаного світом референдуму, який відбувся в АР Крим, Україна втратила півострів. Кремль включив його до складу Російської Федерації. Із 7 серпня 2014 року Національний банк України зобов'язав банки призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою, у зв'язку з чим банкіри закрили свої підрозділи в автономії й перевели клієнтів на материкову частину України.