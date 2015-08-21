МВФ дав рекомендації щодо реформування Державної фіскальної служби

Про це «Главкому» стало відомо від джерела, яке працювало з делегацією МВФ.

Узгоджений пакет рекомендацій, переданий у відомство Романа Насірова, включає конкретні заходи щодо зміни фіскального клімату і вказує на необхідність консолідованої позиції керівництва України щодо питання податкової реформи. Відзначена необхідність єдиної позиції в керівництві структур Державної фіскальної служби (ДФС) щодо напрямків, темпів і змісту реформ.

Останній пункт особливо привертає увагу в контексті різких публічних заяв керівника митниці. У всякому разі, процеси, що відбуваються в ДФС, свідчить про недостатню сфокусованість окремих підрозділів на реформах, що з урахуванням рекомендацій МВФ, може вимагати відповідної реакції з боку вищого керівництва України, зазначають у повідомленні.

У рекомендаціях МВФ також окремими пунктами позначені напрями посилення кадрового складу ДФС, включаючи скринінг (перевірка компетентності і сумлінності працівників перед повторним призначенням в штат служби.

У числі пріоритетних включені такі напрямки як підвищення ефективності при роботі з великими платниками податків та врегулювання податкових суперечок.