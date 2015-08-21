Bloomberg назвав десять валют, які можуть впасти слідом за юанем і рублем

Зниження курсу рубля особливо впливає на країни пострадянського простору, які мають тісні торговельні зв'язки з Росією, пише агентство Bloomberg. Зокрема, експерти вважають можливою девальвацію вірменського драма. За останній рік ця валюта втратила в ціні 15%, тоді як падіння рубля становило 46%.

Падіння казахстанського тенге може негативно позначитися на валютах Таджикистану та Туркменістану. У випадку з туркменським манатом шведська SEB передбачає зниження його вартості на 20% у найближчі півроку. Таджицький сомоні може впасти на 10-20%. Очікує Bloomberg і падіння киргизького сома, передає РБК.

Не виключено також зниження ріала — валюти Саудівської Аравії. Bloomberg зазначає, що у влади цієї країни достатньо резервів для утримання курсу, однак спекулянти можуть зробити ставку на падіння нафтових цін. Ця ж причина може призвести до зниження на 20% вартості нігерійської найри.

У цілому ряді країн девальвація можлива з політичних причин. Зокрема, Bloomberg вважає, що нестабільна ситуація в Єгипті може призвести до падіння курсу єгипетського фунта на 22% у найближчі 12 місяців. Проблеми чекають і турецьку ліру внаслідок можливого проведення дострокових парламентських виборів у цій країні.

Тісні зовнішньоторговельні зв'язки з Китаєм Замбії можуть зачепити національну валюту цієї країни — квачу, а зниження валютних резервів негативно позначиться на курсі малайзійського ринггіта, який опустився до мінімального показника за останні 17 років.

Bloomberg також пророкує падіння валюти Гани — седи. Серед причин називається цілий комплекс факторів — падіння цін на нафту, різке зростання інфляції, а також збільшення зовнішнього боргу.

Напередодні курс казахстанського тенге знизився на 26%. На початку торгів у п'ятницю ця валюта лише трохи відіграла свої позиції.