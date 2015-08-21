Гривня на міжбанку знизилася до 22,30 за долар

У п'ятницю, 21 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,15/22,30 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,9270/25,0910 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3240/0,3270 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 22,1720 грн/дол., на цю годину було укладено 40 угод на суму 19,11 млн дол.