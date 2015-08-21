Російський рубль побив черговий антирекорд - 77 за євро

Курс євро під час торгів Московської біржі 21 серпня піднявся до 77 рублів, що стало максимумом з 6 лютого. До 13:52 мск угоди з валютою ЄС здійснювалися за 76,99 рубля. Курс євро до цього часу зріс на 52 копійки до рівня закриття торгів напередодні.

Біржовий курс долара до того ж часу наблизився до позначки 68,2 рубля, додавши з початку сесії 23 копійки. Обидві валюти останні кілька днів продовжують оновлювати піврічні максимуми до рубля, повідомляє Slon.ru.

Ослаблення курсу російської валюти відбувається на тлі падіння світових цін на нафту, які досягли мінімумів за шість років. Вранці 21 серпня котирування Brent опустилися до $46 за барель, а WTI – до $40,8 за барель. Вдень того ж дня барель Brent піднявся до $46,2, а WTI – до $41,1.

19 серпня аналітики Citigroup не виключили, що ціни на нафту опустяться до рівнів світової фінансової кризи 2008 року, передавало Bloomberg. Тоді вартість бареля нафти WTI впала до $32,4, а Brent – до $39. В Sberbank CIB попереджали, що в разі падіння цін на нафту Brent нижче $45 за барель курс долара може зрости до 70 рублів.