Через обвал рубля Китай скоротив інвестиції в Росію на 20%

Про це повідомляє ТАСС.

«Скорочуються прямі інвестиції в реальний сектор економіки, при цьому обсяг портфельних інвестицій зростає. Не можна сказати, що знижується інвестиційна активність, але виходить, що інвестор з урахуванням економічних складнощів обирає нові шляхи для інвестицій в російську економіку», - заявив директор департаменту Східної Європи та Центральної Азії міністерства комерції КНР Цзі Лін.

При цьому за перші півроку обсяг інвестицій Китаю в Росію впав на 25%. За словами Цзі, основна причина скорочення інвестицій - обвал рубля. При цьому низка китайських на підприємців дивляться позитивно на поточні російсько-китайські економічні відносини.

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«Відкриваються кілька великих китайських інвестиційних проектів автомобільної промисловості, сільського господарства і реконструкції інфраструктури», - розповів Цзі.

За підсумками 2014 року, прямі інвестиції Китаю в російську економіку оцінюються в $4 млрд.