Гривня зміцнилася на 6 копійок - на міжбанку 22,24 за долар
16:51, 21 серпня 2015Фінанси
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Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,9916/25,1000 гривні/євро.
Гривня трохи зміцнилася до 22,24 за долар / Фото: УНІАН
У п'ятницю, 21 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,14/22,24 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,9916/25,1000 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3233/0,3248 гривні/рубль.
Читайте такожОфіційний курс гривні продовжує знижуватисяЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 22,0955 гривні/долар, до цього часу було укладено 550 угод на суму 340,24 мільйона доларів.
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