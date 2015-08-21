Гривня зміцнилася на 6 копійок - на міжбанку 22,24 за долар

У п'ятницю, 21 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,14/22,24 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,9916/25,1000 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3233/0,3248 гривні/рубль.

Читайте такожОфіційний курс гривні продовжує знижуватисяЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 22,0955 гривні/долар, до цього часу було укладено 550 угод на суму 340,24 мільйона доларів.