Українці за півроку переказали з-за кордону більше $1 мільярда

Обсяг надходжень грошових коштів в Україну з-за кордону з використанням систем переказу коштів, створених резидентами і нерезидентами, у першому півріччі 2015 року склав 1,174 мільярда доларів США (в еквіваленті), повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, в цей період громадяни перевели за межі України 228,9 мільйона доларів США в еквіваленті. Обсяг переказів у межах України склав 33,870 мільярда гривень.

Також повідомляється, що в першому півріччі 2015 року на території України діяла 41 система переказу коштів, у тому числі 25 створених резидентами і 16 – нерезидентами.

Читайте такожУкраїна отримала понад $7,5 мільярдів переказів від мігрантів з ЄвропиЯк повідомляв УНІАН, українці в першому кварталі 2015 року переказали в Україну з-за кордону з використанням систем переказу 502,5 мільйона доларів.

У 2014 році обсяг переказів в Україну з-за кордону з використанням систем переказу склав 3,885 мільярда доларів США.