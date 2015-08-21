Кабмін обмежив співпрацю українських підприємств з російськими у сфері освоєння космосу

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 19 серпня 2015 року.

Згідно з документом, уряд позбавив пільг частину товарів російського походження для таких українських підприємств: «Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова» (Дніпропетровськ), «Укроборонсервіс» (Київ), державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар" (Харків), «Хартрон» (Харків) та ін.

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Урядові обмеження торкнулися проекти з виробництва ракета-носіїв «Зеніт-М», «Зеніт-3SL», «Циклон», ракета-носій "Зеніт-2S" з теми "Морський старт"; ракета-носій "Зеніт-2SБ" з теми "Наземний старт".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України навесні 2015 року припинив дію угоди про військово-технічне співробітництво з Росією від 26 травня 1993 року.