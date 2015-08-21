Офіційний курс гривні продовжує знижуватися

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2209.5544 (21 серпня – 2203.0769)

100 EUR – 2492.5983 (21 серпня – 2463.7009)

10 RUR – 3.2435 (21 серпня – 3.2901)

Читайте такожНацбанк опустив офіційний курс гривні нижче 22 за доларЯк повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,14/22,24 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,9916/25,1000 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3233/0,3248 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 22,0955 гривні/долар, до цього часу було укладено 550 угод на суму 340,24 мільйона доларів.