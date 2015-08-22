Apple втратила на біржових потрясіннях у США 158 мільярдів доларів

Компанія Apple,яка наповнила весь світ «айфонами» та «айпадами», втратила в результаті біржових потрясінь останнім часом у США 158 млрд доларів, пише Эхо Москвы.

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Apple, як і раніше, залишається найдорожчою компанією країни, чия ринкова капіталізація оцінюється зараз в 618 млрд доларів, але колишні сміливі міркування біржовиків про те, що їй до снаги подолати рубіж у 1 трлн доларів, змінилися побоюваннями з приводу можливості подальшого спаду.