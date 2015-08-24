Російський рубль продовжує падіння - 71 за долар

Зазначається, що курс рубля впав нижче рівня 71 за долар вперше з 30 січня на тлі падіння ціни нафти марки Brent, яка знизилася до рівня 45 доларів за барель.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на дані біржі.

"До 10:25 курс долара розрахунками "завтра" зріс на 1,92 рубля до 71,03 рубля і вже піднімався до 71,28 рублів, євро — на 2,77 рубля, до 81,44 рубля", - йдеться в повідомленні.

Жовтневий ф'ючерс на нафту марки Brent знизився на 2,21% — до 44,46 долара за барель.

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Як повідомляв УНІАН, ослаблення курсу російської валюти відбувається на тлі падіння світових цін на нафту, які досягли мінімумів за шість років. Вранці 21 серпня котирування Brent опустилися до $46 за барель, а WTI – до $40,8 за барель. Вдень того ж дня барель Brent піднявся до $46,2, а WTI – до $41,1.

19 серпня аналітики Citigroup не виключили, що ціни на нафту опустяться до рівнів світової фінансової кризи 2008 року, передавало Bloomberg. Тоді вартість бареля нафти WTI впала до $32,4, а Brent – до $39. В Sberbank CIB попереджали, що в разі падіння цін на нафту Brent нижче $45 за барель курс долара може вирости до 70 рублів.