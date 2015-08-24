У Росії євро на торгах вперше за рік піднявся вище 83 рублів

Падіння курсу російської національної валюти відбувається на тлі зниження світових цін на нафту, передає Бі-бі-сі. Сьогодні вдень вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent опускалася до $43,73 за барель.

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Раніше Банк Росії встановив офіційний курс долара на 25 серпня на рівні 70,75 руб. Офіційний курс євро підвищений на 4,48 руб. до 81,15 руб.

Таким чином, курс долара оновив максимум з 1998 року, коли була проведена деномінація.

Попередній рекорд був встановлений 3 лютого 2015 року, коли ЦБ встановив курс долара на рівні 69,66 руб.