У Росії євро на торгах вперше за рік піднявся вище 83 рублів
16:46, 24 серпня 2015Фінанси
2013
Курс євро в ході торгів на Московській біржі виріс на 4,37 руб. до позначки 83,01 руб. При цьому євро перевищив відмітку 83 руб. вперше з 17 грудня 2014 року.
REUTERS
Падіння курсу російської національної валюти відбувається на тлі зниження світових цін на нафту, передає Бі-бі-сі. Сьогодні вдень вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent опускалася до $43,73 за барель.
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Раніше Банк Росії встановив офіційний курс долара на 25 серпня на рівні 70,75 руб. Офіційний курс євро підвищений на 4,48 руб. до 81,15 руб.
Таким чином, курс долара оновив максимум з 1998 року, коли була проведена деномінація.
Попередній рекорд був встановлений 3 лютого 2015 року, коли ЦБ встановив курс долара на рівні 69,66 руб.
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