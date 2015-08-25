Кредитори України пропонують списати 20% - ЗМІ

Про це повідомляють британська Financial Times і американська Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Списання 20% - остання обговорювана угода, і обидві сторони, здається, налаштовані піти назустріч один одному, щоб виконати вимогу Міжнародного валютного фонду знизити борги України приватним кредиторам на 15,3 млрд доларів протягом наступних чотирьох років, відзначає FT.

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За даними джерела цієї газети, угода може бути досягнута вже на цьому тижні.

FT нагадує, що Київ домагається списання 40% боргу, зосередженого в руках приватних інвесторів.