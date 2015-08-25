Курс рубля відновлює втрачені позиції - 69,95 за долар

В ході торгів на Московській біржі курс долара опустився нижче 70 руб., дозволивши російській валюті відіграти падіння понеділка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На думку експертів, можливість нових стрибків на валютному ринку все ще зберігається.

Зазначається, що до 21:00 долар торгувався в районі позначки 70 крб. За станом на 20:44 долар коштував 69,95 руб. Це на 0,8 руб. (1,22%) перевищує рівень відкриття понеділка.

Також помітно впав курс євро після досягнення денного максимуму в 83,62 руб.

За словами аналітиків, відскік цін пояснюється сильною волатильністю, яка встановилася на ринку.

"На тлі низької нафти валютний ринок веде себе дуже волатильним. Це - не відскік на підставі конкретних факторів, а стрибки в різну сторону. У вівторок навряд чи ринок заспокоїться - занадто висока напруга на світових ринках", - повідомив Олександр Мюльбергер, керівник трейдингу на валютному ринку ФГ БКС.

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