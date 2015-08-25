Канадський долар досяг восьмирічного мінімуму по відношенню до долару США

Канадський долар почав падати з початку поточного року, подолавши психологічну позначку нижче 80 центів США ще в січні. В першу чергу, на національну валюту впливає стрімке падіння світових цін на нафту, а також зниження Банком Канади основної ставки.

Нинішня торгова сесія на біржі в Торонто, яку тут вже охрестили "чорним понеділком", також закінчилася обвалом індексу TSX. Він втратив 420,93 пункту (-3,12%) і зупинився на позначці в 13,052.74. Протягом торгів TSX втрачав до 750 пунктів.

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Причиною "чорного понеділка" в Торонто, як і на інших світових торговельних майданчиках, став обвал Шанхайської біржі, де індекс Shanghai Composite впав на 8,49% до 3209,91 пунктів. "Тепер весь світ чекає масованих дій від уряду Китаю, потрібна свого роду базука, яка могла б "підірвати" все це божевілля на ринках", - заявив телеканалу CBC аналітик компанії Southwest Securities Марк Грант.

Раніше УНІАН повідомляв, що індекс FTSE Eurofirst 300 опустився в понеділок більш ніж на 5%, що стало для нього найгіршим результатом з березня 2009 року. За місяць він втратив 13,52%, а це найгірший показник з вересня 2002 року.