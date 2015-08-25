Чечня просить списати їй більше 5 мільярдів гривень боргів за електроенергію та газ

Чечня попросила федеральну владу списати їй 16,23 мільярда рублів ( 5,063 мільярда гривень) боргу за електроенергію та газ за період з 1999 по 2009 рік, коли в регіоні діяв режим контртерористичної операції (КТО). Лист з пропозицією розглянути списання безнадійних боргів було направлено заступнику повпреда президента в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Сергію Мілейко.

Про це повідомляє РБК з посиланням на повідомлення заступника міністра промисловості та енергетики Чечні Різвана Магомєдова.

За його словами, рік тому глава республіки Рамзан Кадиров вже звертався з аналогічним проханням до президента країни Володимира Путіна. У своєму листі чеченський лідер також зазначав, що борги потрібно списати через діючий на той час в республіці режим КТО.

Як заявляв Кадиров, до неплатоспроможності споживачів енергоресурсів Чеченської Республіки призвели бойові дії, відсутність банківської системи та якого-небудь економічного життя в регіоні.

Читайте такожКадиров віддав наказ стріляти в російських силовиків, тому що йому "було прикро"

"У зв'язку з високою дотаційністю бюджету Чеченської Республіки вирішити проблему неплатежів на республіканському рівні не представляється можливим", — підкреслив Кадиров.