Казахстанська тенге продовжує знижуватися по відношенню до долара

Середньозважений курс тенге до долара США на ранкових торгах Казахстанської фондової біржі (KASE) у вівторок, 25 серпня, знизився на 11,50 тенге і склав 230,11 тенге за 1 долар США, передає Kapital.kz.

За даними KASE, на торгах доларом США у вівторок на ранковій сесії мінімальний курс склався на рівні 225 тенге за 1 долар США; максимальний курс – 250 тенге за 1 долар США; курс закриття – 235 тенге за 1 долар США.

Читайте такожBloomberg назвав десять валют, які можуть впасти слідом за юанем і рублемОфіційний курс Нацбанку РК на 25 серпня становить 218,61 тенге за 1 долар. 26 серпня, виходячи з діючого порядку визначення офіційного курсу, він складе 230,11 за 1 долар США.