Білоруський рубль ослаб до кошика валют на 3,54%

Білоруський рубль у понеділок, 24 серпня, ослаб до кошика валют на 3,54%, передає БЕЛТА.

Читайте такожЕкономіка Білорусі невблаганно падає: ВВП за сім місяців скоротився на 4%З урахуванням результатів біржових торгів Нацбанк встановив офіційний курс долара в розмірі Br17 601 за $1. Він подорожчав на Br871 (21 серпня - Br16 730 за $1). Євро подорожчав на Br1 098, його курс склав Br19 935 за 1 євро (21 серпня - Br18 837 за 1 євро). Російський рубль подорожчав на Br1,58 до Br247,3 за 1 російський рубль (21 серпня - Br245,72 за 1 російський рубль).