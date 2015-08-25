Кремль визнав, що російська економіка "лежить на дні"

Про це повідомляє РІА «Новости».

За його словами, підсумки четвертого кварталу 2015 року будуть значно краще третього кварталу.

Незважаючи на такий прогноз, МЕР констатує, що спад ВВП Росії за підсумками липня в річному вираженні прискорилося до 4,6% з червневих 4,2%. Сезонно очищена місячна динаміка близька до нуля, зазначив міністр.

«Якщо очищена від сезонності місяць до місяця у нас близько нуля, але в червні було близько нуля - мінус 0,1, а в липні - близько нуля плюс 0,1. Це все дуже особисте, але видно, що ми десь на дні лежимо, чи як назвати цей рух», - пояснив він.

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За підсумками першого півріччя 2015 року спад ВВП Росії склав 3,4%.

Як раніше повідомляв УНІАН, рейтингове агентство Moody's прогнозує поглиблення рецесії економіки Росії.