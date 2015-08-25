Угода з кредиторами про списання 20% боргу України може бути досягнута вже цього тижня - ЗМІ

Комітет кредиторів України, з яким наша країна веде переговори про реструктуризацію частини державного боргу з березня 2015 року, запропонував уряду завершити боргову угоду вже на поточному тижні та списати 20% боргу, який підлягає реструктуризації, в той час як Україна пропонувала списати вдвічі більше - 40%.

Про це повідомляє британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела.

"Переговори ще тривають, і пропозиція списати 20% боргу – це останнє, що може дозволити обом сторонам завершити боргову операцію і виконати вимоги Міжнародного валютного фонду, одна з яких – скоротити борг на 15,3 мільярда доларів протягом наступних 4 років", - зазначає видання.

Згідно з даними Financial Times, пропозиція може стати запорукою завершення переговорів і досягнення угоди вже цього тижня.

"Списання частини боргу стане складовою великої угоди, яка включає пролонгацію платежів, заморозку купонних виплат, а також можливість надання так званих компенсаторних виплат, розмір яких залежатиме від швидкості відновлення економіки та рівня ВВП", - зазначає Financial Times.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ в березні цього року і розраховує в результаті відстрочки виплат по боргах та їх часткового списання заощадити до 5,2 мільярда доларів цього року і до 15,3 мільярда доларів протягом найближчих 4 років. Крім того, двома іншими обов'язковими вимогами Фонду є скорочення боргу до 70% ВВП і зниження потреби в зовнішньому фінансуванні до 10-12% до 2020 року.

Наразі домовитися з кредиторами і провести реструктуризацію вдалося тільки двом державним банкам – "Укрексімбанку" та "Ощадбанку", які отримали відстрочку виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 мільярда доларів і 1,3 мільярда доларів, відповідно.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна "теоретично" в кінці липня може оголосити мораторій на виплати в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами в рамках чинного з 17 червня закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 мільйонів доларів.

У середині серпня Київ почав ще один раунд переговорів з кредиторами, який, на думку українського Мінфіну, має стати завершальним. Переговори проходили в Сан-Франциско на прохання Спеціального комітету кредиторів. При цьому український Мінфін назвав цю зустріч останньою можливістю для досягнення спільної домовленості про реструктуризацію і в черговий раз попередив, що наша країна буде змушена використовувати альтернативні механізми для забезпечення фінансування програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у разі неможливості досягти домовленості.