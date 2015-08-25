Україна виплатила купонний платіж у 60 мільйонів доларів євробондів з погашенням в 2021 році

Україна виплатила купонний платіж по суверенним десятирічним бондам, випущеними 2011 року на загальну суму 1,5 мільярда доларів під 7,95% річних з терміном погашення в 2021 році, про це УНІАН повідомило джерело на ринку. За даними джерела, обсяг платежу склав 60 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів поки не давало офіційних коментарів з приводу даного платежу.

Згідно з розкладом платежів, у вересні Україна має виплатити за євробондами близько 500 мільйонів доларів. Джерела на ринку зазначають, що стосовно цього платежу Україна, найімовірніше, оголосить мораторій у разі, якщо владі так і не вдасться провести реструктуризацію боргу.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ в березні цього року і розраховує в результаті відстрочки виплат по боргах і їх часткового списання заощадити до 5,2 мільярда доларів у цьому році і до 15,3 мільярда доларів в найближчі 4 роки. Загальний обсяг державного боргу України становить 68 мільярдів доларів.