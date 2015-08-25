До банківської системи України протягом трьох років потрібно "влити" 120 мільярдів гривень

Банківська система України протягом наступних трьох років має бути докапіталізована ще на 120 мільярдів гривень, про це говориться у макроекономічному прогнозі групи ICU.

"За нашими оцінками, протягом наступних трьох років банківську систему необхідно докапіталізувати на 120 мільярдів гривень", – наводяться в прогнозі слова аналітика банківського сектору групи ICU Михайла Демківа.

Аналітик зазначає, що докапіталізація та визнання банками їх реальних збитків зробить їх привабливішими для потенційних інвесторів.

"Свідченням початку такого процесу служать переговори між "Альфа Груп" та Unicredit Group щодо придбання "Укрсоцбанку", - додав Демків.

За його словами, платоспроможні банки довнесли капітал на загальну суму 45,1 мільярда гривень, з яких 30,4 мільярда гривень припадає на іноземні банки.

"Хоча материнські структури цих банків (банків з іноземним капіталом – УНІАН) провели заміну боргових інструментів (кредитів) на акції без чистого вливання коштів, такі операції, на нашу думку, мали позитивний ефект", – сказав Демків.

ICU вважає, що, хоча банки і збільшили свої резерви до більш адекватного рівня, ситуація на ринку досі не відображає реального рівня знецінення активів.

За оцінками групи ICU, частка поганих кредитів станом на перше півріччя 2015 року становить 24,3%. При цьому, ще близько 25-30% кредитного портфеля вже реструктуризовано.

"Частка нарахованих, але не виплачених відсотків, за нашими оцінками, становить 9,2% кредитного портфеля, або 100 мільярдів гривень. У першому півріччі 2015 року цей показник виріс на 1,8%. Це говорить про те, що банки недоотримують значну частку процентного доходу на тлі високої вартості залучення фінансування", – сказав Демків.

За оцінками ICU, надлишкова ліквідність банківської системи становить близько 40 мільярдів гривень, проте аналітики не очікують швидкого відновлення кредитування.

"Враховуючи негативні очікування банків щодо зростання кредитування, НБУ, швидше за все, зв'яже цю ліквідність шляхом продажу банкам ОВДП із свого портфеля", - зазначив Демків.

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Як повідомляв УНІАН, українські банки мають позбутися проблеми від'ємного значення капіталу за результатами діагностики в рамках програми з Міжнародним валютним фондом до кінця листопада 2015 року по перших 10 банків, до кінця січня 2016 року – за такими 10.

Наразі проводиться діагностика 20 банків у рамках програми з МВФ, при цьому графік проведення діагностики та приведення їх капіталу до нормативного значення відрізняється між першими 10 і другими 10 банками на два місяці.

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банківської системи України в липні знизився на 1 п. п. – до 8,03%, при цьому значення показника шостий місяць поспіль залишається нижче встановленого Національним банком мінімально допустимого показника цього нормативу (10%).