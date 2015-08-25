Гривня на міжбанку знизилася до 22,90 за долар

У понеділок, 25 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів знизилися до 22,50/22,90 гривні/долар порівняно з 22,15/22,25 гривні/долар на відкриття торгів, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,9890/26,4490 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3220/0,3280 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 22,7199 гривні/долар, до цього часу було укладено 9 угод на суму 7,17 мільйона доларів.