Сбербанк Росії розпродає нерухомість своїх європейських "дочок"

Сбербанк Росії вирішив розпродати нерухомість своїх європейських «дочок», розповів «Відомостям» представник компанії «Російський аукціонний дім», з якої держбанк підписав угоду про реалізацію об'єктів.

Поки в якості пілотного проекту компанія буде продавати нерухомість Sberbank Europe в Угорщині та Хорватії, вказав він. За його словами, мова йде про майно, що перейшло до банку в рахунок погашення боргів за кредитами. Багато з об'єктів дісталися Сбербанку ще від Volksbank International AG, який він купив у 2012 р., уточнює представник.

Читайте такожBloomberg: Найбільші російські банки скорочують персонал через санкції ЄСНа реалізацію може бути передано близько 20 об'єктів нерухомості, говорить радник гендиректора «Російського аукціонного дому» Вальдемар Вайсс. Це - девелоперські проекти та комерційні об'єкти, а також житлова нерухомість, перераховує він, все, що було отримано в якості застави по кредитах.

Назвати оціночну вартість нерухомості, виставленої на продаж, Вайсс відмовився. Представник Сбербанку від коментарів відмовився. Людина, близька до керівництва Сбербанку, відмовилася уточнити вартість нерухомості, вказавши лише, що банк зацікавлений в її продажі. Оцінити розмір наявної нерухомості у Sberbank Europe не вдалося.

За останніми публічними даними на кінець III кварталу 2013 р., у кредитному портфелі Sberbank Europe позики, що припадають на сектор нерухомості, складали близько 900 млн євро, ще 345 млн євро – кредити на будівництво, основна їх частина – на 742 млн і 219 млн євро, відповідно, – працювала, говорить аналітик Fitch Олександр Данилов.

Сбербанк працює в дев'яти країнах Європи: Sberbank Europe AG (колишній Volksbank International AG, який держбанк придбав у 2012 р. за 505 млн євро) управляє дочірніми банками в Словаччині, Чехії, Угорщині, Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Сербії, Німеччині та в Україні.

Сбербанку цікаво продати не тільки нерухомість. З лютого банк веде переговори про продаж банків в Словаччині та Угорщині.