Російські банки за півроку звільнили понад 35 тисяч співробітників

Із 30 найбільших банків РФ в першому півріччі 2015 року було звільнено 35 390 осіб, або 6,4% всього персоналу. Це у 8 разів перевищує аналогічний показник другого півріччя 2014-го, коли провідні банки скоротили всього 4368 людей. У ці ж банки за той же період прийнято на роботу 10 369 осіб, у тому числі 91,5% в Сбербанк, пише РБК.

Найбільша частка скорочень — 53,6% — у минулому півріччі припала на банки, що спеціалізуються на незабезпеченому кредитуванні громадян, — «Хоум Кредит» і «Російський стандарт». Зокрема, «Російський стандарт» за перші шість місяців 2015-го скоротив середньоспискову чисельність персоналу на 35,5% (на 6039 осіб, до 10 954 осіб), а «Хоум Кредит» — на 41,4%(на 12 946 осіб, до 18 324 осіб).

З універсальних банків найбільше працівників скоротив Россельхозбанк — 9,4% (3080 осіб), а найбільше у відсотковому співвідношенні скоротив свій штат банк УБРиР — на 26,1% (1763 людини).

«Ситуація в секторі напружена. Більшість банків сконцентровано на підвищення ефективності. Процеси перегляду стратегій, оптимізації роздрібних мереж ще не завершені, так що скорочення персоналу, швидше за все, продовжиться», — вважає заступник директора групи «фінансові інститути» S&P Ірина Велієва.

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Самі банки підтверджують, що скорочення працівників викликане оптимізацією бізнес-процесів у важкій економічній ситуації.

Криза позначилася також на зарплатах і навантаженні банкірів.