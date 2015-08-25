Нацбанк вперше з січня збільшив запаси золота – купив більше двох тонн

У липні запаси золота в міжнародних золотовалютних резервах Національного банку України збільшилися на 9,09%, або на 0,07 млн тройських унцій (2,18 тонни), - до 0,84 млн тройських унцій, повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією регулятора, кількість золота в запасах збільшилася вперше з січня поточного року.

При цьому в грошовому еквіваленті вартість золота за липень збільшилася на 5,77 млн дол., до 912,54 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України за липень збільшилися на 1%, або на 112 млн дол., - до 10,4 млрд дол.

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Обсяг золота в золотовалютних резервах Національного банку України в жовтні минулого року скоротився на 0,46 млн тройських унцій (14 тонн) - до 0,84 млн тройських унцій (26,1 тонни), досягнувши рівня червня 2008 року, в листопаді - на 0,08 млн тройських унцій, до 0,76 млн тройських унцій.