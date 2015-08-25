Китай вирішив підтримати економіку: знизив облікову ставку до рекордного мінімуму

Народний банк Китаю, який здійснює функції Центробанку КНР, оголосив про зниження річної ставки на 25 базисних пунктів — до 4,6%, повідомляє РБК.

Одночасно ставка за річним депозитом була також знижена на 25 базисних пунктів — до 1,75%. Для Народного банку Китаю це вже п'яте зниження ставки з листопада минулого року.

Банк визнав, щозараз спостерігаються суттєві ризики для стабільного розвитку економіки Китаю". Організація вважає, що низькі ставки допоможуть "стабільному та рівному розвитку реального сектору".

Разом зі зниженням ставок Народний банк Китаю вдався до іншого способу стимулювання кредитування. Він знизив норми обов'язкових резервів для більшості банків на 50 базисних пунктів. Нововведення набудуть чинності з 6 вересня, коли норма резервів у банків КНР складе 18%.

Центробанк КНР зважився на цей крок після того, як торги на Шахайській біржі у вівторок завершилися падінням на 7,6%, а напередодні ключовий індекс Shanghai Composite втратив 8,5%. У ці два дні китайські влади і ЦБ вирішили не підтримувати фондовий ринок і юань.

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Проте з 11 серпня, коли Народний банк Китаю оголосив про новий механізм курсоутворення юаня, країна, за даними The Financial Times, витратила 200 мільярдів доларів на підтримку курсу юаня, який без цього набагато сильніше впав до долара. Один зі співрозмовників видання оцінив витрати уряду КНР на підтримку національної валюти та фондового ринку в 400 мільярдів доларів.