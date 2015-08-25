"Ощадбанк" повідомив про фальшиві позови від його імені в Криму

Державний «Ощадбанк» 25 серпня направив до Генеральної прокуратури України заяву з вимогою проведення розслідування факту подання від імені банку в так званий арбітражний суд Криму кількох фальшивих позовних заяв щодо стягнення заборгованості з корпоративних боржників банку, йдеться в офіційній заяві банку

«Ці позови були подані на підставі сфальсифікованих вимог. Назва і ідентифікація «Ощадбанку» були неправомірно і підступно використані без жодного відома, згоди або наданих керівництвом «Ощадбанку» повноважень», - йдеться в заяві.

Банк зазначив, що відповідачі за фальшивими позовами є боржниками «Ощадбанку» і банк почав юридичні процеси щодо стягнення простроченої заборгованості з цих боржників в українських судах в грудні 2014 року і вже отримав законні і обґрунтовані рішення на свою користь.

«Ми активно готуємося до міжнародного арбітражу і в ході підготовки дізнаємося про нові неймовірні факти. Враховуючи знищення Російською Федерацією інвестицій «Ощадбанку» в Автономній Республіці Крим, ми вважаємо, що фальшиві позови, які зараз подаються в кримські суди від імені «Ощадбанку», очевидно мають на меті позбавити нас права на стягнення кредитної заборгованості із різних суб'єктів бізнесу в Автономній Республіці Крим», - цитуються в повідомленні слова голови правління «Ощадбанку» Андрія Пишного.

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Як повідомляв УНІАН, державний «Ощадбанк» подав позов щодо Російської Федерації про відшкодування втрат на загальну суму близько 15 млрд грн, зазнаних в результаті незаконної анексії Криму.