Гривня закрила міжбанк на рівні 22,65 за долар

У вівторок, 25 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,55/22,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,8490/25,9610 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3280/0,3300 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 22,6234 грн/дол., на цю годину було укладено 513 угод на суму 314,90 млн дол.