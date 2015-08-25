Нацбанк різко опустив офіційний курс гривні: 26 за євро і 22,6 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 26 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2262.3411 (25 серпня – 2209.5544)

100 EUR – 2603.0497 (25 серпня – 2492.5983)

10 RUR – 3.2344 (25 серпня – 3.2435)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,55/22,65 грн/дол

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,8490/25,9610 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3280/0,3300 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,6234 грн/дол., до цього часу було укладено 513 угод на суму 314,90 млн дол.