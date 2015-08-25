S&P прогнозує зростання банкрутств банків РФ: на порятунок буде потрібно більше $14 мільярдів

Такий прогноз дає міжнародне рейтингове агентство S&P, передає Рейтер.

"Негативний вплив на російські банки, як і раніше, надають рецесія, високі витрати на фондування і обмежений доступ до міжнародних ринків капіталу", - відзначає агентство, прогнозуючи зростання угод M&A, в тому числі, серед великих банків, які шукають спосіб зберегти свою частку на ринку і підвищити капіталізацію.

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S&P очікує, що в 2015-2016 роках Росія частіше буде використовувати механізм фінансового оздоровлення банків та обсяг підтримки зросте до 1 трильйона рублів (14,1 млрд дол.) з 822 мільярдів рублів на 1 липня.

Банки-санатори, на думку агентства, незважаючи на ряд переваг будуть відчувати погіршення якості активів і тиск на рейтинги ризиків через заниження первинної оцінки прихованих проблем, для повного аналізу яких часто не вистачає часу.