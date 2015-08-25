Центробанк РФ рекомендував банкам протестувати курс 100 рублів за долар

Про це повідомив журналістам заступник голови банку "Відродження" Андрій Шалімов, передає Slon з посиланням на Reuters. "Він (ЦБ) протестував, наприклад, валютну ліквідність у банків... курс – недружній (закладався), 200 рублів (за долар) поки не просили, але тризначну цифру попросили прикинути", - сказав Андрій Шалімова.

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Стрес-тести проводилися на початку серпня, додав Андрій Шалімов. Він також пояснив, що Центробанк хвилює, "які банки можуть вжити заходів, якщо і наскільки це "якщо" може бути великим". Крім того, за словами Андрія Шалімова, ЦБ хвилює розмір потенційних валютних боргів банків і те, чи зможуть вони їх повернути.

Крім цього, голова правління одного з великих банків на умовах анонімності розповів, що мова йшла про курс 100-120 руб. за долар.

Раніше 25 серпня голова ВТБ Андрій Костін заявив, що для формування тенденцій до подальшого зміцнення рубля потрібно один-два роки.

Вранці 25 серпня в ході торгів на Московській біржі євро подешевшав на 83 коп. до 81,43 руб., долар – на 45 коп. до 70,45 руб. Рубль підтримали ціни на нафту: Brent і WTI подорожчали на 2%, до $43,7 і $39 за барель відповідно. Днем раніше барель Brent опустилася нижче $43, що стало мінімумом за 6 років.