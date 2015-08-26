Малайзійська валюта впала до найнижчої позначки за 17 років

Курс малайзійської валюти досяг максимально низької позначки щодо долара США за 17 років – на торгах було встановлено курс на рівні 2,368 рингіта за $1.

Про це свідчать дані торгів, пише «Газета.Ru».

На думку експертів, основними причинами падіння рингіта стали зниження цін на нафту та складна внутрішньополітична ситуація.

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Великий внутрішній політичний скандал стався після статті The Wall Street Journal, в якій стверджувалося, що голова уряду отримав $700 млн від компаній, пов'язаних з державним інвестиційним фондом.

Раніше повідомлялося, що влада Сінгапуру заморозила рахунки по справі малайзійського держфонду.