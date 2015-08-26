У Росії вперше протестували економіку на нафту по $40: сценарій апокаліпсису

«Ведомости» подають огляд оновленого макроекономічного прогнозу Мінекономрозвитку: в базовий варіант міністерство заклало ціну на нафту $55-60 на 2016-2018 рр., а в консервативний – допускає і $40 за барель протягом усієї наступної трирічки.

Російська економіка була вперше протестована на $40 за барель, розповідає один з чиновників, знайомий з розрахунками міністерства. При такому сценарії рецесія триватиме аж до 2017 р., курс долара триматиметься вище 75 руб. всю наступну трирічку і злетить до 78 руб. до 2018 р., інфляція через це розженеться відповідно до 8,8 і 7% в 2016 і 2017 роках, і тільки в 2018 р. вдасться опустити її нижче 6%. Населенню ж доведеться змиритися з падінням реальних доходів, воно триватиме також до 2017 р., до цього ж року буде стискатися і роздрібна торгівля.

За $55, і особливо $60 за барель у Мінекономрозвитку є надія на відновлення інвестиційної активності в країні, накопичилося дуже багато ліквідності, яку поки бояться інвестувати, пояснює один з чиновників. $40 за барель поховає ці надії – при такому сценарії падіння інвестицій у капітальні вкладення продовжиться аж до 2018 р.

І це не абстрактно страшний сценарій – варіант, який міністерство вважає консервативним, цілком може стати базовим, зазначають кілька чиновників, знайомих з документом. Ціни на нафту ближче до $40 за барель – нинішня реальність, попереджають два чиновника Мінфіну. Для розрахунку доходів бюджету було б правильніше вважати витрати, виходячи з $40 за барель.