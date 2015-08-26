Світовий банк остаточно погодив виділення Україні півмільярда доларів

Рада директорів Всесвітнього банку схвалила виділення Україні другого кредиту в рамках реалізації "Політики розвитку" (Development policy Loan - 2) в об'ємі 500 млн доларів, йдеться у повідомленні банку.

Гроші підуть на заходи, спрямовані на зростання української економіки, встановлення прозорості в системах управління та зменшення вартості ведення бізнесу в країні.

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Коментуючи виділення коштів, голова правління Всесвітнього банку в Україні, Білорусі та Молдові Чимяо Фан відмітив, що пакет реформ, що фінансуються кредитом, передбачають структурні зміни, які здатні внести істотний вклад у подолання кризи в Україні.

"Ми допомагаємо Україні запровадити терміновий набір заходів, що стабілізує економіку, дозволить покращити якість послуг для українців та закласти основи стабільного росту в майбутньому", - цитує Фана прес-служба банку.

Завдяки цьому рішенню Світового банку, Україна може отримати ще 300 млн доларів США від Японії та 24 млн доларів США від Норвегії.

Раніше повідомляв УНІАН, що український уряд визнав за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації системного проекту «Друга програмна позика на політику розвитку фінансового сектора» у розмірі 500 млн дол. США.