Російський рубль відновив падіння слідом за цінами на нафту

Скориставшись ранковим зростанням вартості бареля Brent на біржі ICE, торги валютою на Московській біржі відкрилися сьогодні невеликим зміцненням рубля. Однак після того як вартість бареля відступила від максимумів дня, курси долара і євро знову пішли вгору, пише РБК.

О 10:36 курс долара піднімався до 69,885 руб., що на 1,035 руб. вище рівня закриття торгів 25 серпня. Одночасно курс євро підскочив до 80,334 руб., що на 83,4 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів.

«Рублю буде важко продовжити зміцнення без значущого відскоку цін на нафту», — наголошується в звіті Росбанку.

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Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в жовтні 2015 року на біржі ICE вранці становила $43,12 за барель, що на 0,22% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Сьогодні також стало відомо, що Мінекономрозвитку заклало в оновлений макроекономічний прогноз на найближчі три роки курс долара вище 75 руб.

Основні фондові індекси Московської біржі також зустріли початок дня падінням: «валютний» індекс РТС опустився до 10:30 мск більш ніж на 2%, «рублевий» ММВБ — приблизно на 1%. При цьому лідерами зниження стали папери таких компаній, як «Русал», «Соллерс», «Транснефть» та ін.