Нацвалюта Молдови за рік знецінилася на 30%

Офіційний курс молдавського лея до долара на середу становив 19,1 лея, знизившись на 4 бана, до євро лей впав на 6 банів — до 21,96 лея, повідомили РИА Новости в прес-службі Національного банку країни. За тиждень молдавська національна валюта знецінилася майже на 1 лей.

За словами директора Кишинівського інституту стратегічних досліджень Віктора Чобану, доходи жителів Молдови скоротилися як мінімум на 20%.

"Якщо зіставити з даними міжнародної статистики, то доходи населення падають. Леєвий номінал хоч і зріс, але тут треба ще враховувати поправку на інфляцію, яка лише за перший квартал вже перескочила 8%. До кінця року невідомо, якої межі досягне цей показник. Це по-перше. По-друге, лей впав на 30-40% до долара. Середня зарплата по курсу в 13 лей за долар перевалювала за 300 доларів, а за нинішнього курсу в 19 лей за долар — не дотягує до цієї суми. Це означає, що одна п'ята частина зарплати втрачена ", — сказав Чобану.

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Експерт Віорел Гирбу висловив думку, що молдавська валюта більш менш стабільна, однак відсутність інвестицій в країні негативно позначиться на економіці. "На даний момент молдавський лей більш або менш стабільний. Є невеликі коливання, але це нормальний процес. Всі заходи, які робляться на даний момент владою, грають проти лея. Все це відгукнеться для країни в середньостроковій перспективі", — сказав Гырбу.

За його словами, Нацбанк республіки проводить жорстку монетарну політику, яка, хоча і спрямована на підтримку ринку, але в цілому вбиває економіку країни.

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"Потрібно змінювати економічну модель розвитку країни, нарощувати темпи економіки, проводити політику, яка стимулює інвестиції — як зовнішні, так і внутрішні. Крім того, потрібно знаходити нові ринки збуту. Таким чином, потрібно масивно інвестувати гроші в економіку Молдови. Нацбанк на даний момент робить протилежне — зменшує інвестиційну активність республіки. Виходячи з цього, перспективи у нас не найкращі", — зазначив експерт.