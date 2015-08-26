Гривня на міжбанку різко зміцнилася до 21,50 за долар

У середу, 26 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,20/21,50 грн/дол.

Про це повідомляє «Укрділінг».

Згідно з повідомленням, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,3291/24,6691 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3044/0,3091 грн/рубль.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США у вівторок на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,55/22,65 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,8490/25,9610 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3280/0,3300 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,6234 грн/дол., до цього часу було укладено 513 угод на суму 314,90 млн дол.

Нацбанк у вівторок різко опустив офіційний курс гривні. Згідно з інформацією офіційного сайту нбу, Нацбанк на 26 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2262.3411 (25 серпня – 2209.5544)

100 EUR – 2603.0497 (25 серпня – 2492.5983)

10 RUR – 3.2344 (25 серпня – 3.2435)