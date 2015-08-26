Яценюк розповів, скільки в України грошей на рахунках і в резервах

Уряд України завдяки проведеним реформам, а також співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн накопичив достатню фінансову подушку для протидії зовнішнім викликам, сказав під час розширеного засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він повідомив, що на поточний момент на єдиному казначейському рахунку накопичено близько 30 млрд грн, на валютних рахунках уряду - 35 млрд грн, а золотовалютні резерви Національного банку становлять близько 12 млрд дол.

«Звичайно, ситуація не світових ринках не може не викликати стурбованості. Це і Китай, і Казахстан, і Росія. І тому Україна має бути готова до всіх викликів, які зараз існують у фінансовій системі, - сказав Яценюк. - Але ми з початку року провели необхідну роботу, системно і ретельно робили все необхідне для накопичення фінансового ресурсу. Станом на сьогодні на єдиному казначейському рахунку у нас 30 млрд грн. Крім того, на валютних рахунках уряду - 35 млрд грн. Золотовалютні резерви НБУ становлять 12 млрд дол.».

При цьому Яценюк доручив головам Мінфіну, Нацбанку і Мінекономрозвитку оцінити ситуацію на ринках і спрогнозувати можливі ризики для України.

Як повідомляв УНІАН, у результаті довготривалого й значного падіння цін на нафту, а також у результаті девальвації валют провідних економік світу, зокрема Китаю, в світі протягом кількох тижнів спостерігається знецінення валюти Південно-Східної Азії, Африки, а також країн Близького сходу – основних експортерів нафти. Найбільш сильно знецінилися валюти Росії, Казахстану, В'єтнаму, а також низки країн Африки. На думку експертів, така ситуація може представляти загрозу для України через те, що ці країни, за винятком Росії, є ринками збуту української продукції.