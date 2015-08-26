Україна отримає $500 мільйонів від Світового банку до 9 вересня – Яценюк

Україна отримає кредит Світового банку, виділення якого схвалила Рада директорів банку 25 серпня, в обсязі 500 мільйонів доларів до 9 вересня, повідомив у ході розширеного засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Світовий банк вчора ухвалив рішення виділити нам кредит 500 мільйонів доларів на програми економічних реформ. Ми очікуємо отримати кошти до 9 вересня поточного року", - сказав він.

При цьому Яценюк зазначив, що рішення Світового банку відкриває двері для додаткового фінансового ресурсу, який Україна отримає від уряду Японії та інших фінансових організацій.

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Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Світового банку схвалила виділення Україні другого кредиту в рамках реалізації "Політики розвитку" (Development policy Loan - 2) в обсязі 500 мільйонів доларів. Кошти підуть на розвиток сектора державного управління, поліпшення ділового середовища, реалізацію соціальних проектів і проектів в енергетиці.

Коментуючи виділення коштів, голова представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фан зазначив, що пакет реформ, що фінансуються виділеним кредитом, передбачає структурні зміни, здатні внести істотний вклад у подолання кризи в Україні.

У Банку нагадали, що виділений кредит є частиною розширеного пакету фінансової допомоги Україні, схваленого в лютому поточного року загальним об'ємом 2 мільярди доларів. Кошти можуть бути виділені Україні до кінця поточного року.

У липні Верховна Рада України прийняла пакет законів, що дозволили нашій країні виконати ряд умов отримання кредитів по лінії Міжнародного валютного фонду, Світового банку, а також урядів Японії та Німеччини.

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Україна з початку року отримала від зовнішніх кредиторів близько 8 мільярдів доларів, включаючи 6,7 мільярда доларів першого і другого кредитних траншів за програмою EFF з Міжнародним валютним фондом, 1 мільярд доларів в якості фінансових гарантій від уряду США. Крім того, Київ очікує 300 мільйонів доларів від уряду Японії та 200 мільйонів доларів від уряду Німеччини. Восени 1 мільярд доларів виділить уряд США - у формі фінансових гарантій.